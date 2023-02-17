Суд взяв під варту ексзаступника міністра Лозинського з можливістю застави 50 млн грн
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у п'ятницю, 17 лютого, взяла під варту ексзаступника міністра розвитку громад Василя Лозинського із можливість внести заставу в розмірі 50 млн грн
Про це інформує пресслужба ВАКС.
Зазначають, що експосадовця утримуватимуть під вартою замість цілодобового домашнього арешту, який раніше був обраний як запобіжний захід. При цьому є можливість внести заставу в розмірі 50 236 000 грн з покладанням додаткових обов’язків.
"За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення та задовольнила апеляційну скаргу прокурора", - ідеться в повідомленні.
Центр протидії корупції додає, що Лозинського взяли під варту в залі суду. Запобіжний захід діє до 22 березня 2023 року. Таке рішення ухвалили судді апеляції Олег Павлишин, Андрій Никифоров та Валерія Чорна.
- 21 січня повідомлялося, що Національне антикорупційного бюро України затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.
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