Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Москві остаточно зрозуміли, що ніхто не збирається шукати компромісів, щоб не дати Україні зникнути, втратити суверенітет, територіальну цілісність. Ні, саме виграти. А виграти – це багатовимірна концепція. Це передбачає не лише вихід на кордони 1991 року, але й усунення загрози з боку імперської Москви для сусідів. А це передбачає, що війна за своїми наслідками неминуче має перекинутися до самої Росії. Тому, що поразка у війні для режиму Путіна, а це режим і персональний, і колективний, матиме далекосяжні наслідки", - підкреслив Фейгін.

За словами опозиціонера, розуміння програшу РФ викликає істеричну реакцію серед пропагандистів.

"Пропагандисти є виразниками цих настроїв, зрозуміло, на них покладено таку публічну місію. Але це є ще наслідком тієї істерики, що відбувається в самому Кремлі, яка виходить від Путіна. Останні заяви Путіна пролунали так, що росіяни повинні проводячи "спецоперацію" впоратись із загрозами, які виходять від земель, що історично належать Росії. Йдеться вже про те, що все, що розташоване в інтересах Кремля – це давно історично обґрунтовані претензії на свої власні землі, і від них нібито йде загроза", - додав Фейгін.

Предбачити час завершення війни складно, а перемога не настане швидко, проте перелом у війні вже пройдений

У Білому дому зазначили, що підготовка до річниці вторгнення Росії в Україну триває повним ходом, але подробиць не повідомили

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb