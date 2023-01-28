США "повним ходом" готуються "відреагувати" у річницю вторгнення Росії в Україну
У Білому дому зазначили, що підготовка до річниці вторгнення Росії в Україну триває повним ходом, але подробиць не повідомили
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію речниці Білого дому Карін Жан-П'єр 27 січня.
"Планування того, як ми відреагуємо на річницю, іде повним ходом як тут, у Білому домі, так і в інших відомствах. Але, як це зазвичай буває, я не буду поглиблюватися у внутрішні дискусії або ж перелічувати будь-які варіанти дій, які ми на цю мить розглядаємо", - сказала речниця.
- Нагадаємо, президент США Джо Байден хотів би відвідати Україну, але поки не час для цього.
- То ж, за даними журналістів NBC, Джо Байден на річницю російського вторгнення в Україну планує візит до Європи. Ймовірно, американський лідер відвідає Польщу, а також оголосить про новий пакет допомоги Україні.
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