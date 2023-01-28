Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію речниці Білого дому Карін Жан-П'єр 27 січня.

"Планування того, як ми відреагуємо на річницю, іде повним ходом як тут, у Білому домі, так і в інших відомствах. Але, як це зазвичай буває, я не буду поглиблюватися у внутрішні дискусії або ж перелічувати будь-які варіанти дій, які ми на цю мить розглядаємо", - сказала речниця.

Нагадаємо, президент США Джо Байден хотів би відвідати Україну, але поки не час для цього.

То ж, за даними журналістів NBC, Джо Байден на річницю російського вторгнення в Україну планує візит до Європи. Ймовірно, американський лідер відвідає Польщу, а також оголосить про новий пакет допомоги Україні.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb