Білий дім: Байден хотів би відвідати Україну, але зараз не той момент

Про це зазначив у інтерв’ю CNN кординатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Президент, безумовно, у відповідний час захоче це зробити. Але зараз не той момент",- зауважив представник Білого дому.

Зокрема він також підкреслив, що Джо Байден перебуває у "тісному контакті" із Зеленським, і вони спілкуються "достатньо часто".

"Знову ж, ми зосереджені на тому, щоби забезпечити Україну озброєнням",- додав Кірбі.

Окрім цього, у відповідь на запитання, коли Україна зможе отримати американські танки Abrams, і чи відбудеться це до кінця нинішнього року, представник Білого дому зауважив, що не хотів би робити конкретних прогнозів. Він також додав, що на це знадобиться "багато місяців". Найголовніше, за його словами, що німецькі танки Leopard прибудуть в Україну вже скоро.

Також Кірбі також прокоментував запит України щодо поставок винищувачів.

"У мене немає жодних анонсів, або чогось, про що можна сказати конкретно стосовно майбутніх пакетів",- зазначив представник Білого дому.

Він зокрема зауважив, що Сполучені Штати постійно спілкуються з українською стороною про актуальні потреби ЗСУ. У цьому контексті він підкреслив, що США разом із союзниками прагнуть зробити все можливе, аби забезпечити Україну всім необхідним.

Раніше в Конгресі США закликали відправити в Україну танк Abrams, щоби стимулювати Німеччину передати "Леопарди".

Польща готова надати Україні 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад і вдасться зібрати хоча би бронетанкову бригаду.

14 січня Ріші Сунак під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2.

25 січня президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає 31 танк Abrams.

26 січня Байден сказав, що Штати разом із союзниками нададуть Україні артилерійські системи, боєприпаси й системи запуску ракет і ППО.

26 січня стало відомо, що президент США Джо Байден розглядає можливість відвідати Європу в лютому на знак підтримки України після року повномасштабної війни РФ.

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