Про це інформує NBC.

Чиновники адміністрації повідомили, що Байден розглядає можливість поїздки до Європи, до річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

У Білому домі сподіваються привернути увагу до стійкості країни проти жорстокої військової кампанії країни-спонсора тероризму та підтвердити солідарність США з українцями, адже "конфлікт переходить у нову фазу".

Розглядається кілька місць для відвідин, зокрема й Польща.

Три офіційні особи США розповіли, що представники адміністрації Байдена також обговорювали оголошення ще одного великого пакета військової допомоги для України, присвяченого до річниці вторгнення РФ.

Остаточних рішень щодо поїздки президента не прийнято.

Речник ради національної безпеки Штатів заявив: "Наразі ми не маємо жодних планів поїздок на річницю". Водночас представник адміністрації сказав, що "планування річниці триває, і ​​ми вивчаємо різні варіанти, які США можуть зробити для підтримки України, але ще нічого не встановлено чи прийнято".

Раніше в Конгресі США закликали відправити в Україну танк Abrams, щоби стимулювати Німеччину передати "Леопарди".

Польща готова надати Україні 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад і вдасться зібрати хоча би бронетанкову бригаду.

14 січня Ріші Сунак під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2.

25 січня президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає 31 танк Abrams.

Учора Байден сказав, що Штати разом із союзниками нададуть Україні артилерійські системи, боєприпаси й системи запуску ракет і ППО.

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