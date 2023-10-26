Розвалиться під час входу в атмосферу: в Defence Express прокоментували ідею Рогозіна вдарити по Україні космічною ракетою
Військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков вважає, що технічно можливо засунути авіабомбу ФАБ-9000 у космічний ракетоносій "Союз", але до місця призначення ракета не долетить
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Технологічно запхати й запустити авіабомбу ФАБ-9000, яку росіяни обговорювали, у космічний ракетоносій "Союз", стартовою вагою від 306 тонн і висотою 51 метр, можна. Але усе закінчиться тим, що авіабомба ФАБ-9000 просто розвалиться під час входу в атмосферу на швидкості близько 6 км/с, і навряд чи долетить", - пояснив Катков.
За словами військового експерта, також росіяни не враховують питання точності наведення ракети.
"Якщо буде використано звичайний ФАБ-9000, то приблизна точність падіння його уламків буде плюс-мінус "лапоть", а це десятки кілометрів. Тому що точність забезпечується спеціальними боєприпасами. Коли ми говоримо про ядерний боєприпас, який зазвичай важить 150-350 кг, то він має точність падіння, після довгого орбітального польоту, десь 150 метрів", - додав Катков.
- Колишній гендиректор Роскосмосу Дмитро Рогозін пропонував президентові РФ Володимиру Путіну запустити з космодрому в Плесецьку космічну ракету в бік України.
Варто зазначити, що подібна риторика для владної верхівки РФ є перманентною.
- Так, заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв регулярно вдається до ядерного шантажу: у лютому він пригрозив апокаліпсисом та знищенням цивілізації, а у квітні заявив, що світ опинився на порозі ядерної війни. Також він погрожував ракетними ударами по будівлі Міжнародного кримінального суду, по бундестагу, убивством президентів України та Польщі.
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