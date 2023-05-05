Про це інформує ГУР.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов представив перше експериментальне соціологічне дослідження російських військовополонених, проведене Координаційним штабом у рамках проєкту "Хочу жити".

"Зрозуміти докладніше, хто такий середньостатистичний окупант, який його соціальний портрет, його мотиви. Як він бачить та сприймає світ і реальність. І, врешті-решт, що його насправді спонукає", - зазначив Андрій Юсов, додавши, що дослідження було проведене у квітні 2023 року.

Згідно з дослідженням, у бойових діях проти України беруть участь представники практично всіх регіонів Росії, а також незаконно мобілізовані на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО та Криму та контрактники так званої народної міліції "ЛНР".

40% опитаних зазначили, що потрапили в полон добровільно, що свідчить про низький моральний дух ворога.

80% російських військовополонених незадоволені наказами свого керівництва, понад 50% стверджують, що у разі відступу командири відступлять, а особовий склад залишать.

Щодо мотивації окупантів, то найбільш потужним чинником, який стимулював їх піти воювати проти України 54,8% полонених росіян назвали "бажання життєвої стабільності", а 35,9% росіян мотивували "можливість просунутися в житті".

Наголошується, що абсолютно не знайшли підтримки у респондентів такі твердження: "бажання помститися за товаришів" та "бажання бути професійним військовим".

60% опитаних, оцінюючи особисті якості своїх командирів за п'ятибальною шкалою, ставлять їм найнижчу оцінку – 1. Оцінку 5 поставили лише 1,3% респондентів. Тільки 17% російських військовополонених заявили, що були повністю забезпечені боєкомплектом і лише 6% зазначили, що могли розраховувати на підтримку інших підрозділів.

Згідно з дослідженням, основним джерелом інформації в армії Росії є розмови з товаришами по службі та дзвінки додому. Ці джерела інформації користуються найбільшою довірою, тоді як телебаченню довіряють лише 20% респондентів.

