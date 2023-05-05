Розвідка: 40% полонених окупантів здались Україні добровільно
ГУР провело дослідження серед військовополонених РФ - виявилося, що майже половина російських солдатів здалися в український полон за власної волі. Це свідчить про слабкий моральний дух окупантів
Про це інформує ГУР.
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов представив перше експериментальне соціологічне дослідження російських військовополонених, проведене Координаційним штабом у рамках проєкту "Хочу жити".
"Зрозуміти докладніше, хто такий середньостатистичний окупант, який його соціальний портрет, його мотиви. Як він бачить та сприймає світ і реальність. І, врешті-решт, що його насправді спонукає", - зазначив Андрій Юсов, додавши, що дослідження було проведене у квітні 2023 року.
Згідно з дослідженням, у бойових діях проти України беруть участь представники практично всіх регіонів Росії, а також незаконно мобілізовані на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО та Криму та контрактники так званої народної міліції "ЛНР".
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40% опитаних зазначили, що потрапили в полон добровільно, що свідчить про низький моральний дух ворога.
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80% російських військовополонених незадоволені наказами свого керівництва, понад 50% стверджують, що у разі відступу командири відступлять, а особовий склад залишать.
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Щодо мотивації окупантів, то найбільш потужним чинником, який стимулював їх піти воювати проти України 54,8% полонених росіян назвали "бажання життєвої стабільності", а 35,9% росіян мотивували "можливість просунутися в житті".
Наголошується, що абсолютно не знайшли підтримки у респондентів такі твердження: "бажання помститися за товаришів" та "бажання бути професійним військовим".
60% опитаних, оцінюючи особисті якості своїх командирів за п'ятибальною шкалою, ставлять їм найнижчу оцінку – 1. Оцінку 5 поставили лише 1,3% респондентів. Тільки 17% російських військовополонених заявили, що були повністю забезпечені боєкомплектом і лише 6% зазначили, що могли розраховувати на підтримку інших підрозділів.
Згідно з дослідженням, основним джерелом інформації в армії Росії є розмови з товаришами по службі та дзвінки додому. Ці джерела інформації користуються найбільшою довірою, тоді як телебаченню довіряють лише 20% респондентів.
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