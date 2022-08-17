Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У розвідці звертають увагу, що 16 серпня російські та українські офіційні особи визнали, що біля Джанкоя на півночі Криму вибухнув склад боєприпасів та були пошкоджені сусідня залізниця та електропідстанція. Російські ЗМІ також повідомили, що з району авіабази у Гвардійському неподалік Сімферополя підіймається дим.

Британці підкреслюють, що у Джанкої та Гвардійському розташовано два найважливіші в Криму для російських військових аеродроми. А Джанкой також є ключовим автомобільним та залізничним вузлом, який відіграє важливу роль у забезпеченні російських військ на півдні України.

"Причина цих інцидентів і масштаби збитків ще не зрозумілі, але російське командування, швидше за все, буде все більше стурбоване очевидним погіршенням безпеки в Криму, який функціонує як тиловий район для російської армії", - дійшли висновку у британській розвідці.

У Джанкойському районі 16 серпня прогриміли вибухи, а міноборони Росії підтвердили, що вони сталися на складі з боєприпасами.

Пізніше того ж дня російські ЗМІ повідомили, що вибухи також сталися на військовому аеродромі у Гвардійському.

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