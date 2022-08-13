Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

За даними британської розвідки, два основні автомобільні мости, що ведуть до окупованої Росією території на західному березі Дніпра в Херсонській області, зараз, ймовірно, не використовуються для значного військового постачання.

10 серпня 2022 року українські високоточні удари призвели до того, що переправа через Дніпро в Новій Каховці стала непридатною для проїзду важкої військової техніки. Останніми днями Росії вдалося провести лише поверхневий ремонт пошкодженого Антонівського мосту, який залишається структурно підірваним. Минулого тижня також було додатково пошкоджено магістральний залізничний міст під Херсоном. З кінця липня 2022 року Росія використовує понтонну переправу біля залізничного мосту як основний шлях постачання військових.

"Навіть якщо Росії вдасться суттєво відремонтувати мости, вони залишаться вразливими. Наземне забезпечення кількох тисяч російських військових на західному березі майже напевно залежить лише від двох понтонних пунктів переправи. Зважаючи на обмежений ланцюжок постачання, розмір будь-яких запасів, які Росії вдалося створити на західному березі, ймовірно, буде ключовим фактором витривалості сил", - дійшли висновку в британській розвідці.

12 серпня Збройні сили України влучили в четвертий і останній міст в Херсонській області, який противник використовував для перекидання техніки на правобережну частину.

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