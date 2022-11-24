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Розвідка не підтвердила масового завезення росіянами хімзброї в Україну, - Генштаб

24 листопада, 2022 четвер
15:38
війна з Росією Хімічна зброя

В українській розвідці не підтвердили масового завезення росіянами хімзброї в Україну, проте зазначили, що на території нашої країни діють підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ

Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов  у коментарі "Укрінформу".

Він зазначив, що ризик застосування хімічної зброї існує, проте даних про масове перевезення боєприпасів з отруйними речовинами немає. 

"Однозначно у них хімічна зброя є, у них підрозділи РХБ захисту на території України, які можуть застосовувати хімічну зброю, є. Але розвідка на даний час не підтверджує те, що росіяни масово перевозять боєприпаси з отруйними речовинами", - сказав Громов.

Представник Генштабу також відзначив, що окупанти вже намагались точково застосовувати хімічну зброю, проте українські військові мають при собі засоби для захисту органів дихання та шкіри. 

"Може бути точкове застосування хімічної зброї, наприклад, зброї дратівливої дії, що діє на органи зору, на дихання. Вони намагались робити такі спроби. У наших військовослужбовців є в кожному підрозділі, при кожному військовослужбовці є засоби для захисту органів дихання і засоби захисту шкіри", - повідомив Громов.

Він також відзначив, що збільшення використання фосфорних снарядів росіянами на Донеччині не спостерігається, проте іноді таку хімічну зброю таки застосовують.

  • 24 листопада у виданні Politico з посиланням на власні джерела зазначили, що у разі подальших поразок, Росія може застосувати в України хімічну зброю, зокрема "Новічок".

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Новини
Україна
Росія
хімічна зброя
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