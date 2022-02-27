Розвідка та поліція запобігла теракту в ЖК на Лівому березі Києва, - МВС
Розвідка та поліція запобігла теракту в ЖК "Рівер Мол" (Київ)
Про це повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко у Telegram.
"Спроба теракту в "Рівер Моллі" не вийшла. Пильний киянин повідомив, що якийсь ***(чоловік,- ред.) із бородою залишив рюкзак у ЖК "Рівер-Мол". Далі співробітники Нацполіції та ГУР МО приїхали і переконалися, що там вибухівка", - написав він.
Далі по камерах встановили, що це співробітник ЗС РФ планував теракт.
"Загалом у ДРГ було троє. Зараз ловимо двох", - повідомив Геращенко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе