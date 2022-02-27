Розвідка та поліція запобігла теракту в ЖК на Лівому березі Києва, - МВС

Про це повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко у Telegram.



"Спроба теракту в "Рівер Моллі" не вийшла. Пильний киянин повідомив, що якийсь ***(чоловік,- ред.) із бородою залишив рюкзак у ЖК "Рівер-Мол". Далі співробітники Нацполіції та ГУР МО приїхали і переконалися, що там вибухівка", - написав він.



Далі по камерах встановили, що це співробітник ЗС РФ планував теракт.



"Загалом у ДРГ було троє. Зараз ловимо двох", - повідомив Геращенко.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb