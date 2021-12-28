Розвідувальні літаки США пролетіли поряд з окупованою територією Донбасу, - Forbes

Про це пише Forbes.



Видання повідомляє, що літаки E-8C та RC-135V були в українському повітряному просторі приблизно за 60 км від лінії розмежування військ.



E-8C має потужний радар для відстежування рухомих об'єктів упродовж певного часу, що дозволяє дізнатися про пересування до 600 одиниць бойової техніки в радіусі понад 250 км.



Boeing RC-135V призначений для радіоелектронної розвідки та здатний відстежувати переговори їхніх екіпажів.



У Forbes зауважили, що місія також несе символічний характер, адже її здійснили, незважаючи на нещодавню засторогу очільника МЗС РФ Сергія Лаврова про "серйозні наслідки розміщення сил НАТО" біля кордонів Росії. Літаки мали ввімкнені транспондери, що давало змогу росіянам відстежувати їхнє місцезнаходження



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