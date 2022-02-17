Рубль і російські акції посилили падіння на тлі новин про військове загострення на Донбасі

Про це повідомляє Интерфакс.



Ринок акцій РФ вранці в четвер скоригувався вниз за світовими фондовими майданчиками та нафтою (Brent просіла до $94 за барель). Індекс МосБіржі відкотився нижче за кордон 3 600 пунктів.



Долар виріс до 75,64 руб., подорожчавши на 39 копійок.



Подешевшали розписки TCS Group (-3,6%), акції Ощадбанку (-3,1% та -2,5% "префи"), "ЛУКОЙЛу" (-2,3%), "АЛРОСА" (-2,2 %), "НОВАТЕК" (-2,2%), "Магніта" (-2,2%), ВТБ (-2%), АФК "Система" (-1,9%), "Яндекса" (-1 ,9%), "Газпрому" (-1,6%), "Аерофлоту" (-1,4%), "Московської біржі" (-1,3%), "Газпром нафти" (-1,3%) , "МТС" (-1,3%), "Норнікеля" (-1,3%), "Роснефти" (-1,2%), "Інтер РАТ" (-1%), "Татнафти" (-0 ,8%), розписки OZON (-0,7%), папери "РусГідро" (-0,6%), UC Rusal (-0,6%), "Сургутнафтогазу" (-0,5% та -0, 7% "префи"), "НЛМК" (-0,1%).



Нагадаємо, 17 лютого вранці росіяни обстріляли з важкої артилерії Станицю Луганську, внаслідок чого було зруйновано стіну в дитячому садку, а двоє виховательок зазнали контузій.

Юрій Бутусов заявив, що російські війська в районі окупованого Донецька обстрілюють українські позиції із забороненої Мінськими угодами важкої артилерії.