Румунія підтвердила участь у саміті "Кримська платформа"

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Як зазначається, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ході телефонної розмови ознайомив радника президента Румунії з європейських справ Леонарда Орбана з підготовкою до саміту Кримської платформи та його змістовним наповненням.

"Зі свого боку Леонард Орбан підтвердив незмінність підтримки Румунією суверенітету й територіальної цілісності України, а також наголосив на тому, що румунська сторона буде представлена на цьому важливому заході на високому рівні", - йдеться в повідомленні.



Раніше, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кількість учасників саміту "Кримська платформа" зросла до 42 країн.

Згодом, стало відомо, що міністр закордонних справ Мануель Альбарес Буено стане представником Іспанії на першому саміті "Кримська платформа".

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