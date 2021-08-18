Румунія підтвердила участь у саміті "Кримська платформа"
Румунія візьме участь у саміті Кримської платформи: буде представлена на високому рівні
Про це повідомляє пресслужба ОПУ.
Як зазначається, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ході телефонної розмови ознайомив радника президента Румунії з європейських справ Леонарда Орбана з підготовкою до саміту Кримської платформи та його змістовним наповненням.
"Зі свого боку Леонард Орбан підтвердив незмінність підтримки Румунією суверенітету й територіальної цілісності України, а також наголосив на тому, що румунська сторона буде представлена на цьому важливому заході на високому рівні", - йдеться в повідомленні.
- Раніше, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кількість учасників саміту "Кримська платформа" зросла до 42 країн.
- Згодом, стало відомо, що міністр закордонних справ Мануель Альбарес Буено стане представником Іспанії на першому саміті "Кримська платформа".
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