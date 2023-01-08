Румунія планує надати українським біженцям безоплатний проїзд на 5 днів
Після в'їзду до Румунії, українські біженці зможуть п'ять днів користуватись громадським транспортом країни безплатно
Про це йдеться в матеріалі Digi24 з посиланням на ще незатверджений проєкт рішення Міністерства транспорту, який потрапив до редакції видання.
"Іноземні громадяни та особи без громадянства, які прибувають з України та в’їжджають до Румунії, у 2023 році користуватимуться безплатним проїздом залізничним та автомобільним транспортом лише протягом 5 календарних днів з моменту в’їзду на територію нашої країни", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що послуга стосується рейсів від кордонів з Україною або Молдовою до місцевостей всередині Румунії або до пунктів пропуску з іншими державами.
- 5 січня Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило, що Кількість біженців, які прибули до країн Європи з України з початку повномасштабного російського вторгнення до 3 січня, сягнула 7 915 287 осіб.Відомо, що найбільше біженців прийняли Польща, Німеччина, Чехія, Італія, Іспанія, Британія, Болгарія, Франція, Румунія, Словаччина.
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