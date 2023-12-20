Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Румунія вперше випробувала американську ЗРК Patriot

Румунія вперше випробувала американську ЗРК Patriot

20 грудня, 2023 середа
10:17
Світ ЗРК Patriot

Румунія досягла прогресу у випробуванні першої в історії країни ракетної системи Patriot американського виробництва, яке збройні сили країни здійснюють разом з інструкторами армії США

Про це інформує американська військова газета Stars and Stripes.

Зазначається, румунський 74-й полк здійснив серію пусків минулого місяця на полігоні Капу Мідія вздовж узбережжя Чорного моря за допомогою командування безпеки армії США.

"Румунія увійшла в історію, зміцнивши регіональну безпеку та південно-східний фланг НАТО", - заявили у командуванні безпеки армії США, яке курувало навчання.

Дводенні навчання складалися з чотирьох пусків. Країна отримала свою першу із семи систем Patriot, що є частиною придбання на $3,9 млрд, у 2020 році. Тоді ж була зібрана команда для навчання військових. Наразі США допомагають Румунії підготувати другий із семи вогневих підрозділів.

Американські фахівці зазначають, що експлуатація системи Patriot, яка включає пускові станції, сучасні радари та інше складне обладнання, вимагає тривалої підготовки - зазвичай потрібно кілька років, щоб підрозділ став повністю оперативним і кваліфікованим, кажуть в армії.

У виданні додають, що все ж були винятки. Раніше цього року український контингент протиповітряної оборони всього за кілька місяців завершив навчання Army Patriot і повернувся на поле бою, захищаючи країну від російських військ.

"Розташування Румунії вздовж Чорного моря, її 380-мильний кордон з Україною та безпекове партнерство зі Сполученими Штатами роблять її критично важливим союзником для США та Європи", - йдеться в заяві збройних сил Румунії.

  • Також повідомлялося, що США можуть звернутися до Японії за новими запасами ракет для Patriot: країна планує ухвалити зміни в політиці експорту. Таким чином Вашингтон зможе направити більше засобів ППО в Україну.
Румунія
США
Військові новини
Читайте також:
19 грудня, 2023 вiвторок
В Україні засудили до 15 років тюрми агента ФСБ, який хотів завербувати співробітницю СБУ
Олексій Гончаренко
19 грудня, 2023 вiвторок
Нардеп Гончаренко заявив, що виявив удома прослушку: поліція відкрила кримінальне провадження
Тарас Тополя у Теробороні Києва. Березень 2022 року
18 грудня, 2023 понедiлок
Тополя з "Антитіл" поділився, як ставиться до методів роботи ТЦК та повісток у спортзалі
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.34
    Купівля 37.34
    Продаж 37.86
  • EUR
    Купівля 40.6
    Продаж 41.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
20 грудня
10:42
мобілізація
"Не означає відправку на фронт": Сухопутні війська про вручення повісток 18-річним
10:34
Ігор Кушнір
Очільник Київміськбуду подав у відставку
10:25
Одеський міжнародний кінофестиваль наступного року відбудеться в Києві: названо дати проведення
10:10
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані
10:02
OPINION
Вадим Денисенко
Визнають — не визнають? Путін і поріг легітимності
10:01
Ексклюзив
окупанти
Росіяни повністю роздягають своїх убитих, - військовослужбовець ЗСУ
10:00
Оновлено
Харків
Вночі РФ атакувала Україну з повітря. У Харкові є влучання
09:55
Ханукія на Майдані Незалежності в Києві
У центрі Києва чоловік осквернив найбільшу в Європі ханукію: поліція відкрила справу
09:28
ЗРК Patriot
США можуть звернутися до Японії за новими запасами ракет для Patriot. Так хочуть збільшити допомогу Україні, - WP
09:27
Мобілізація, повістки
"У лікарнях - дивно, а в спортзалах можна, якщо власники не проти": Фітьо із Сухопутних військ про вручення повісток
09:19
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
Ворог наполегливо намагається вийти на межі Луганської області, - ОВА
09:16
Новини Західної України
Україна може втратити $1,5 млрд через блокаду західних кордонів, - НБУ
09:05
Оновлено
Херсон
Росіяни вдарили по Херсону: поранені 9 людей, з них 4 - діти
08:53
Оновлено
Київстар
Користувачі "Київстару" знову повідомили про збої в роботі: у компанії підтвердили складнощі зі звʼязком
08:47
Окупанти у Маріуполі посилили охорону військових баз
Окупанти в Маріуполі посилили охорону військових баз: Андрющенко назвав причину
08:44
Ексклюзив
Росіяни вирішили створити "машинобудівний концерн" на базі окупованого "Азовмашу"
Азовмаш зруйнований не через бойові дії, - Андрющенко
08:44
Оновлено
землетрус у Китаї
У Китаї через потужний землетрус загинули понад 130 людей. Тайвань запропонував допомогу в ліквідації наслідків
08:32
окупанти
Мешканці окупованого Суходольська мітингують через відсутність світла, води та опалення, - Луганська ОВА
08:30
OPINION
Микола Княжицький
ПіС залишила уряду Туска Польську державу, яка стоїть догори дриґом
08:19
Оновлено
корабель рф
Окупанти утримують у Чорному морі 3 кораблі, ракетоносії відсутні
08:18
Оновлено
військові, ЗСУ
ЗСУ ліквідували 890 окупантів, 23 бронемашини та 16 танків, - Генштаб
08:17
Decathlon
ЗМІ оприлюднили розслідування: французька Decathlon завозить товари до РФ, у компанії відреагували
08:00
OPINION
Олексій Голобуцький
Про що знав Залужний?
07:46
вибори
У ДР Конго закриють усі кордони через проведення виборів
07:20
На фото: система ППО
Сили оборони вночі знищили 18 із 19 "шахедів"
07:05
Віктор Медведчук
У WSJ розповіли подробиці обміну Медведчука на захисників Азовсталі
06:53
війна з Росією воєнні злочини Росії Міжнародний кримінальний суд
Прокурори МКС підтвердили контакти з ексофіцером ГРУ, який готовий свідчити про воєнні злочини
06:48
Таміла Ташева
У Криму зафіксували майже 200 "політичних" справ, понад дві третини - щодо кримських татар, - представниця Зеленського в АРК
06:32
Греція
Греція легалізує перебування мігрантів в країні через брак робочої сили
06:19
Білий дім
КНДР, Китай та Росія посилюють співпрацю, - Білий дім
06:06
Ісаак Герцог
Ізраїль готовий до нової паузи в війні з ХАМАС для звільнення заручників, - президент
06:01
Сенат США
Сенатори вважають, що допомогу для України перед різдвяними канікулами не ухвалять
05:35
Москва_Кремль
Після України: командувач армії Бельгії назвав можливі наступні цілі Росії
04:11
Данія
США розмістять свої війська й техніку в Данії
03:43
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо порушення РФ прав людини: про які злочини йде мова
02:55
Дональд Трамп
Суд штату Колорадо заборонив експрезиденту США Трампу висуватись на праймеріз 2024 року
02:35
Можлива підготовка до військових операцій: у Криму партизани виявили 30 цистерн із пальним на залізниці
01:27
Франція
На початку 2024 року Франція приєднається до навчання українських льотчиків на винищувачах
00:56
США наклали санкції за підтримку виробництва іранських дронів на компанії та осіб у кількох країнах
00:36
Наталка Діденко
Дощ, мокрий сніг, похолодання та потепління: Наталка Діденко розповіла про погоду впродовж тижня і на Різдво
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV