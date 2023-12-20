Румунія вперше випробувала американську ЗРК Patriot

Про це інформує американська військова газета Stars and Stripes.

Зазначається, румунський 74-й полк здійснив серію пусків минулого місяця на полігоні Капу Мідія вздовж узбережжя Чорного моря за допомогою командування безпеки армії США.

"Румунія увійшла в історію, зміцнивши регіональну безпеку та південно-східний фланг НАТО", - заявили у командуванні безпеки армії США, яке курувало навчання.

Дводенні навчання складалися з чотирьох пусків. Країна отримала свою першу із семи систем Patriot, що є частиною придбання на $3,9 млрд, у 2020 році. Тоді ж була зібрана команда для навчання військових. Наразі США допомагають Румунії підготувати другий із семи вогневих підрозділів.

Американські фахівці зазначають, що експлуатація системи Patriot, яка включає пускові станції, сучасні радари та інше складне обладнання, вимагає тривалої підготовки - зазвичай потрібно кілька років, щоб підрозділ став повністю оперативним і кваліфікованим, кажуть в армії.

У виданні додають, що все ж були винятки. Раніше цього року український контингент протиповітряної оборони всього за кілька місяців завершив навчання Army Patriot і повернувся на поле бою, захищаючи країну від російських військ.

"Розташування Румунії вздовж Чорного моря, її 380-мильний кордон з Україною та безпекове партнерство зі Сполученими Штатами роблять її критично важливим союзником для США та Європи", - йдеться в заяві збройних сил Румунії.