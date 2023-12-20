США можуть звернутися до Японії за новими запасами ракет для Patriot. Так хочуть збільшити допомогу Україні, - WP
Сполучені Штати Америки можуть звернутися до Японії за новими запасами ракет для Patriot: країна планує ухвалити зміни в політиці експорту. Таким чином Вашингтон зможе направити більше засобів ППО в Україну
Про це пише The Washington Post.
Вказано, що Японія вже цього тижня - у п'ятницю, 22 грудня, може офіційно затвердити зміни у політиці оборонного експорту, які дозволятимуть експортувати кілька десятків ракет для Patriot до США. Японія виробляє ракети для Patriot за ліцензією компанії Raytheon. Таким чином Вашингтон зможе поповнити свої запаси та буде більш гнучким щодо постачання більшої кількості сучасних засобів протиповітряної оборони в Україну.
Американські чиновники на умовах анонімності повідомили, що дискусії щодо цього тривають. За їхніми словами, зміни до правил оборонного експорту не міститимуть прямої згадки про систему Patriot, але відповідатимуть ключовому запиту адміністрації Байдена. Президент США порушував це питання під час зустрічі з прем'єром Японії Кішідою у серпні в Кемп-Девіді під час тристороннього саміту з Південною Кореєю і ще раз - на економічному саміті в Сан-Франциско минулого місяця.
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Як вказує видання, ракети для Patriot не відправлятимуть безпосередньо в Україну: Японія розглядає можливість відправити десятки ракет до США, щоб поповнити запаси, призначені для Японії та Індо-Тихоокеанського регіону. Йдеться про перехоплювачі PAC-2 і PAC-3. Наразі терміни відправки невідомі, але рішення про кількість ракет очікується "відносно скоро".
- 19 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що цієї зими кілька нових систем протиповітряної оборони Patriot захищатимуть Україну.
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