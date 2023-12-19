Узимку 2024 року декілька нових систем ППО Patriot захищатимуть Україну, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції.

"Я хотів би відзначити наших партнерів і наші протиповітряні сили України. Те, що відбувається з посиленням ППО – це дуже важливо. Ця зима інша, з викликами, втратами і викликами. Але ми стаємо дедалі сильнішими, потужнішими. Було у мене серйозне відрядження. Кілька нових систем Patriot будуть в Україні, захищати нашу державу взимку. Це дуже важливий результат", - сказав президент.

Водночас Володимир Зеленський не зазначив кількість систем, допоки вони не будуть в Україні.