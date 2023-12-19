Узимку 2024 року декілька нових систем ППО Patriot захищатимуть Україну, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що цієї зими кілька нових систем протиповітряної оборони Patriot захищатимуть Україну
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції.
"Я хотів би відзначити наших партнерів і наші протиповітряні сили України. Те, що відбувається з посиленням ППО – це дуже важливо. Ця зима інша, з викликами, втратами і викликами. Але ми стаємо дедалі сильнішими, потужнішими. Було у мене серйозне відрядження. Кілька нових систем Patriot будуть в Україні, захищати нашу державу взимку. Це дуже важливий результат", - сказав президент.
Водночас Володимир Зеленський не зазначив кількість систем, допоки вони не будуть в Україні.
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- З 2024 року Міністерство оборони України спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості збільшать у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки.
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