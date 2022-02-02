Румунія заявила про готовність дозволити Росії перевірити свої військові бази на наявність наступальних ракет

Про це він сказав у інтерв'ю CNN.



"Ми готові дозволити Росії перевірити, чи є якісь наступальні ракети в Румунії. Їх немає, це точно", - сказав міністр.



Ауреску наголосив, що Румунія підтримує цінності Північноатлантичного альянсу, а отже може бути мови про виведення військ НАТО з території країни.



Він додав, що 3 лютого міністри закордонних справ країн Бухарестської дев'ятки проведуть зустріч у столиці Румінії для абговорення ситуації у східному фланзі НАТО. У зустрічі візьмуть участь міністри закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан та України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, США запропонували Росії самостійно перевірити відсутність наступальних крилатих ракет "Томагавк" на базах протиракетної оборони НАТО в Румунії та Польщі.