Румунія заявила про готовність дозволити Росії перевірити свої військові бази на наявність наступальних ракет
Міністр законрдонних справ Румунії Богдан Ауреску заявив про готовність дозволити Росії перевірити військові бази країни на наявність на її території наступальних ракет
Про це він сказав у інтерв'ю CNN.
"Ми готові дозволити Росії перевірити, чи є якісь наступальні ракети в Румунії. Їх немає, це точно", - сказав міністр.
Ауреску наголосив, що Румунія підтримує цінності Північноатлантичного альянсу, а отже може бути мови про виведення військ НАТО з території країни.
Він додав, що 3 лютого міністри закордонних справ країн Бухарестської дев'ятки проведуть зустріч у столиці Румінії для абговорення ситуації у східному фланзі НАТО. У зустрічі візьмуть участь міністри закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан та України Дмитро Кулеба.
- Нагадаємо, США запропонували Росії самостійно перевірити відсутність наступальних крилатих ракет "Томагавк" на базах протиракетної оборони НАТО в Румунії та Польщі.
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