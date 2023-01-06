Русь була, є та буде Київською, - Усик привітав привітав українців із Різдвом

Про це Усик сказав у інстаграмі.

"Усіх хочу привітати з Різдвом Христовим, хлопців та дівчат, які зараз на передовій боронять нашу країну від ворога – Янгола-охоронця вам. Ви зараз стали нашими Янголами-охоронцями. Усім тим людям, які допомагають йти до перемоги. Усім тим, хто віддав своє життя за свободу України Царство небесне. Дорогі друзі, ми пройдемо всі ті випробовування, які маємо. Ми обов’язково піднімемо над своєю головою прапор перемоги", - сказав боксер.

У привітанні Олександр Усик також пригадав Київську Русь.

"Ми обов’язково почуємо слова від усього світу – Україна незалежна. Вона є незалежною і буде. Русь була, є та буде Київською. Хто б там і що не говорив, що нібито немає народу українського – увесь світ побачив, наскільки він єдиний. Друзі, з Різдвом Христовим. Слава Богу за все. Слава Україні. Разом до перемоги. Зі святом вас", - сказав Усик.