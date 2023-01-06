Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства культури.

Питання щодо проведення богослужіння в головному соборі київської Лаври обговорювали 5 січня.



"Під час засідання членом комісії від монастиря О. Кононець було задано питання в.о. генерального директора заповідника Руднику Олександру щодо наявності запитів від ПЦУ та дозволу на проведення богослужінь в Успенському соборі. На що Рудник відповів, що станом на 11:41 05.01.2023. запитів і розпоряджень щодо проведення богослужінь ПЦУ не надходило. Водночас в другій половині дня 5 січня 2023 року надійшло звернення від Управління Київської митрополії ПЦУ про проведення богослужінь в Успенському соборі 7 січня 2023 року", – йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, після розгляду звернення заповідник надав дозвіл на проведення богослужінь 7 січня 2023 року в Успенському соборі та уклав відповідну угоду з ПЦУ.

5 січня Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули державі.

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