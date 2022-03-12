"Руський воєнний корабль, іди н*й": харків'янин Сергій Бабкін переспівав пісню "Я солдат", присвятивши її українським військовим
Cпівак Сергій Бабкін записав нову версію своєї пісні "Я солдат", яка присвячена війні
Відео опубліковане на Youtube.
У оновленій версії пісні, Бабкін співає про відважність солдата, якому дає сили рідна земля, яку потрібно захищати.
Слова "Я солдат Богом забутої країни", Бабкін замінив на "Я солдат своєї улюбленої країни". Він співає про те, що українські солдати "рватимуть" окупантів без жалю.
Відеоряд складається з військової хроніки, міст, які піддались обстрілам.
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