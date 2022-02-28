"Russian ship - Fuck you": кіберполіція повідомила про благодійний NFT-проєкт на підтримку ЗСУ
На платформі Opensea з’явився благодійний NFT-проєкт на підтримку армії України, усі кошти з якого передадуть на потреби ЗСУ
Про це повідомляє Кіберполіція України у Telragram.
"Це будуть перші NFT проти Путіна. Усі кошти зібрані від продажу NFT-колекції будуть передані на підтримку української армії та благодійної допомоги Україні", - йдеться в дописі пресслужби.
- Нагадаємо, 24 лютого Нацбанк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії.
- За два дні на потреби армії через ПриватБанк переказали понад мільярд гривень.
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