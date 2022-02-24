Нацбанк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.



Таке рішення Нацбанк ухвалив у звʼязку із запровадженням воєнного стану в Україні, збройною агресією Росії та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.



"Рахунок є мультивалютним, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів - у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян - у національній валюті", - ідеться в повідомленні.



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