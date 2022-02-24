Нацбанк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії
Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
Таке рішення Нацбанк ухвалив у звʼязку із запровадженням воєнного стану в Україні, збройною агресією Росії та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.
"Рахунок є мультивалютним, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів - у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян - у національній валюті", - ідеться в повідомленні.
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