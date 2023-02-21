"Рускій воєнний корабль, іді ...!": українці обрали найкращі марки 2022 року

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Протягом тижня українці обирали найкращу воєнну марку від Укрпошти. Серед 10 варіантів перемогу здобула марка "Рускій воєнний корабль, іді … !". За неї проголосували 197 814 українців", - йдеться у повідомленні.

На другому місці – марка "Вільні. Незламні. Непереможні". За неї проголосували 123 667 користувачів. На третьому — "Доброго вечора, ми з України!". Марка отримала 97 629 голосів, додали в Мінцифри.

Окрім цього, також зазначається, що за тиждень в опитуванні в Дії взяли участь понад 638 тисяч людей. Паралельно опитування проходило на сторінках Укрпошти та гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського у соцмережах. Там проголосували понад 10 тисяч українців.