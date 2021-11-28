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Руйнація системи розвідки в Україні: чому Академію зовнішньої розвідки ліквідовує МОН? Розслідування Тетяни Чорновол

28 листопада, 2021 неділя
14:26
війна з Росією

В Україні зараз відбувається руйнування системи зовнішньої розвідки у дуже дивний спосіб: із незрозумілих причин Академію зовнішньої розвідки ліквідувало Міністерство освіти і науки України

Про це йдеться у розслідуванні журналістки Тетяни Чорновол спеціально для програми “Вечір з Миколою Княжицьким” на Еспресо.TV
 
Зрив операції із затримання найманців ПВК Вагнера - це лише вершина айсбергу - в країні відбувається руйнація системи розвідки
 
Зокрема, вже легендарний керівник військової розвідки Василь Бурба – спецоперація проти вагнерівців його дітище – звільнений. Його буквально викинули зі служби, позбавили охорони, викинули з будинку в Конча-Заспі, де він жив з міркувань безпеки.
 
Інші розвідники Головного управління розвідки Міністерства оборони зараз виходять на журналістів, розповідаючи про переслідування з боку СБУ.
 
І зрештою, як розцінювати те, що американська розвідки вперто з початку листопада попереджала про скупчення військ на кордоні, а наша розвідка цього не помічала?
 
Треба сказати, зараз в системі розвідки відбуваються дуже дивні речі. Наприклад, в листопаді зовнішня розвідка України займалася ліквідацією власної Академії.
 
Розпорядження про ліквідацію академії зовнішньої розвідки можна побачити на сайті Кабінету міністрів. Там чорним по білому написано “Погодитися з пропозицією Міністерства освіти щодо ліквідації Академії зовнішньої розвідки”.
 
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Для розуміння: операцію щодо вагнерівців проводила військова розвідка, що у підпорядкуванні Міністерства оборони, в Україні є також ще одна розвідувальна структура – Служба Зовнішньої розвідки, що підпорядковується напряму президенту.
 
Якщо згадати книгу радянського розвідника-втікача Суворова, Служба зовнішньої розвідки – це, якраз, український аналог “Акваріуму”. Її функції забезпечувати державу інформацією, щодо активності ворога та оперативна робота агентів за кордоном.
 
У свою чергу, Академія зовнішньої розвідки – невіддільна частина системи. Це супер секретна, спеціалізована, закрита установа, де відбувається навчання нових кадрів, що вже пройшли відбір і спецперевірку, щоби працювати в розвідці.
 
Особливу увагу привертає те, як дивно Академія ліквідовувалася. Її ліквідацію ініціювало Міністерство освіти і науки України. Але ж до чого тут взагалі МОН? Як таке рішення приймалося без погодження зі Зовнішньою розвідкою? А погодження точно не було.
 
Навіть секретаріат Кабміну, під час підготовки пакету документів, вказував, що має бути погодження Служби зовнішньої розвідки. Однак Академію ліквідували без нього.
 
Невже такий дивний спосіб ліквідації Академії не тягне на кримінальну справу? Хіба у нас Міністерство освіти і науки може так само ліквідувати навчальну військову частину “Десна”, де готуються вояки на фронт, або Центр підготовки спецназу СБУ?
 
Отже, хто буде відповідати за таку недолуго-абсурдну процедуру  ліквідації Академії? Премʼєр-міністр Шмигаль, який підписав розпорядження Кабміну, чи міністр освіти і науки, що ініціював?
 
До речі, Сергій Шкарлет переводить стрілки на нинішнього президента Зеленського. Згідно пакету документів, підписаного міністром освіти, підставою для ліквідації Академії зовнішньої розвідки став  указ президента від 7 вересня 2021 року, в якому була визначена організаційна структура Зовнішньої розвідки, до якої не була внесена Академія зовнішньої розвідки.


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Міносвіти
Тетяна Чорновол
розвідка
розслідування
МОН
Сергій Шкарлет
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