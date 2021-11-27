Генерал Бурба виїхав з України, - Ігор Мосійчук

Таку інформацію через Телеграм оприлюднив екснардеп від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук, передає Еспресо.TV.

"Генерал Бурба покинув Україну", - зазначив політик.



"Кажуть його попередили про можливість арешту", - додав Мосійчук.

При цьому він вважає, що певні кола на Заході розглядають Василя Бурбу в якості перспективного політичного діяча всеукраїнського масштабу і навіть схильні допомгти йому стати президентом. У цьому також можуть бути задіяні, додає Ігор Мосійчук, певні українські фінансво-промислові групи.