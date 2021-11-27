Генерал Бурба виїхав з України, - Ігор Мосійчук
Генерал-полковник Збройних Сил України, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України у 2016-2020 роках Василь Бурба, що звинуватив керівника Офісу президента Андрія Єрмака в зриві спецоперації по вагнерівцям, відбув за кордон
Таку інформацію через Телеграм оприлюднив екснардеп від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук, передає Еспресо.TV.
"Генерал Бурба покинув Україну", - зазначив політик.
"Кажуть його попередили про можливість арешту", - додав Мосійчук.
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