Руйнуються автошляхи, закладаються тисячі мін. Як ЗСУ готуються "зустріти" вагнерівців, якщо ті підуть на Київщину з Білорусі
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що українські захисники роблять все для того, щоб ворожі розвідувальні диверсійні сили не змогли успішно діяти на території України
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
"Заходи, до яких зараз долучаються члени ПВК Вагнера, відбуваються з метою психологічного тиску на населення України. Задля залякування. Але нас не треба лякати, бо ми знаємо, чим треба займатися й робимо все для того, щоб ворожі розвідувальні диверсійні сили не змогли успішно діяти на території України, зокрема, на Київському напрямку в Чорнобильській зоні", - наголосив Наєв.
Він додав, що ЗСУ за останній тиждень зруйнували п'ять ділянок доріг, що ведуть до держкордону з Білоруссю. Також вони утворили понад 60 лісових звалів і замінували їх понад 2,5 тис. протитанкових мін. Крім того, за словами Наєва, щотижня на постійній основі відбуваються тренування особового складу.
- 19 липня командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що ЗСУ посилюють ділянку кордону на півночі України. Зокрема на Чернігівщині вирито протитанкові рови й розміщено мінні пастки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.34
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе