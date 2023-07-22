Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Заходи, до яких зараз долучаються члени ПВК Вагнера, відбуваються з метою психологічного тиску на населення України. Задля залякування. Але нас не треба лякати, бо ми знаємо, чим треба займатися й робимо все для того, щоб ворожі розвідувальні диверсійні сили не змогли успішно діяти на території України, зокрема, на Київському напрямку в Чорнобильській зоні", - наголосив Наєв.

Він додав, що ЗСУ за останній тиждень зруйнували п'ять ділянок доріг, що ведуть до держкордону з Білоруссю. Також вони утворили понад 60 лісових звалів і замінували їх понад 2,5 тис. протитанкових мін. Крім того, за словами Наєва, щотижня на постійній основі відбуваються тренування особового складу.