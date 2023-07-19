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Головна Війна з Росією Понад 40 км протитанкового рову, більш ніж 30 тис. мінних пасток: Наєв розповів про посилення оборони Чернігівщини

Понад 40 км протитанкового рову, більш ніж 30 тис. мінних пасток: Наєв розповів про посилення оборони Чернігівщини

19 липня, 2023 середа
17:43
Війна з Росією Сергій Наєв

ЗСУ посилюють ділянку кордону на півночі України. Зокрема на Чернігівщині вирито протитанкові рови й розміщено мінні пастки

Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Ми знаємо, що на територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК Вагнера. Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил. Зокрема на Чернігівщині тільки на одному з напрямків вирито понад 40 км протитанкового рову. Утворено понад 30 тисяч усіляких мінних пасток для ворожих сил", - повідомив він.

За його словами, ділянки державного кордону додатково посилять невибуховими та вибуховими загородженнями, які будуть несподіванками для ворога.

"Якщо вони (окупанти, - ред.) намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю - їх чекатиме смерть", - наголосив Наєв.

Що відомо про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Станом на початок року кількість російських військових у Білорусі сягала близько 10-11 тисяч. У травні росіяни перекинули частину своїх військових, які завершили навчання в Білорусі, назад до РФ. Планувалося, що потім вони поповнять лави окупантів на сході України.

22 червня речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про незначне збільшення чисельності російських військ у Білорусі. Однак, за його словами, наявних там сил недостатньо для повторного вторгнення до України.

26 червня командувач Об’єднаними силами Збройних Сил України Сергій Наєв повідомив про завершення будівництва психологічно-тактичних смуг перешкод на півночі країни.

Однак після заколоту Пригожина частина вагнерівців перемістилася на територію Білорусі. 30 червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що тепер вони можуть становити небезпеку для України на північному напрямку.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський на Ставці Верховного Головнокомандувача доручив Залужному й Наєву підсилити оборону на кордоні з Білоруссю.

Новини
Україна
Чернігівщина
Сергій Наєв
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