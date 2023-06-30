Про це він повідомив у Telegram.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та інші командувачі військами доповіли про ситуацію на полі бою та просування Сил оборони. Учасники Ставки обговорили посилення підрозділів артсистемами й снарядами.

"Окрема доповідь ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ по ситуації в Білорусі. Тримаємо її на постійному контролі", - написав Зеленський.

"Рішенням Ставки – Головкому Залужному та командувачу "Півночі" Наєву – виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку", - додав він.

Що відомо про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Станом на початок року кількість російських військових у Білорусі сягала близько 10-11 тисяч. У травні росіяни перекинули частину своїх військових, які завершили навчання в Білорусі, назад до РФ. Планувалося, що потім вони поповнять лави окупантів на сході України.

22 червня речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про незначне збільшення чисельності російських військ у Білорусі. Однак, за його словами, наявних там сил недостатньо для повторного вторгнення до України.

26 червня командувач Об’єднаними силами Збройних Сил України Сергій Наєв повідомив про завершення будівництва психологічно-тактичних смуг перешкод на півночі країни.

Однак після заколоту Пригожина частина вагнерівців перемістилася на територію Білорусі. 30 червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що тепер вони можуть становити небезпеку для України на північному напрямку.

"У мене багато страхів, і "Вагнер" серед них", — сказав генерал.

"І вони не єдині. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова закрутиться. Наше завдання – підготуватися до найгірших і найбільш можливих сценаріїв. І ми намагатимемося мінімізувати можливі наслідки того, що може бути", - додав він.