Рятувальники 14 разів гасили пожежі, які виникли через обстріли окупантів на Харківщині 25 квітня
Минулої доби, 25 квітня, рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, 23 з яких - на ліквідацію пожеж, зокрема 14 пожеж, спричинених обстрілами
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.
"Рятувальники виїжджали на гасіння пожеж багатоповерхових та приватних будинків, гаражів та автомобілів. Пожежі сталися у Київському (3) районі Харкова, а також Харківському (9), Чугуївському (1) та Богодухівському (1) районах області", - йдеться в повідомленні.
Також рятувальники 9 разів виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах, приватному секторі та на об'єктах, що виникли з причин, не пов'язаних із обстрілами, 3 рази – на допомогу населенню та ліквідацію наслідків ДТП.
Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 61 виїзд на знешкодження боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.
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