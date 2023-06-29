Про це повідомляє Sky News.

На фотографіях видно, як на причалі канадської берегової охорони в Сент-Джонсі, Ньюфаундленд, кілька шматків металевих уламків вивантажують з судна Horizon Arctic.

На одному зображенні видно великий білий шматок зігнутого металу, а на іншому – уламки з кабелями та іншими механічними деталями.

Що відомо про трагедію підводного човна "Титан"

18 червня на півночі Атлантичного океану зник підводний човен, який досліджував уламки "Титаніка". На борту було 5 туристів: Хеміш Гардінг, 58-річний британський бізнесмен і дослідник, Шахзада Давуд, 48 років, також британський бізнесмен, і його син Сулеман Давуд, 19 років, Поль-Анрі Наржоле, 77-річний французький дослідник, на прізвисько Містер Титанік, 61-річний Стоктон Раш, який є виконавчим директором "OceanGate", фірми, що організовує такі занурення. У субмарині було кисню на 5 днів.

20 червня ірландський дослідник Рорі Голден, який був одним із членів екіпажу зниклого під час експедиції до уламків "Титаніка" батискафа, вийшов на звʼязок і написав, що з ним усе добре.

22 червня берегова охорона США повідомила, що виявила уламки батискафа "Титан" неподалік із затонулим "Титаніком". Уламки підводного апарату "OceanGate" свідчать про те, що стався спрямований усередину вибух, тобто через тиск води батискаф із людьми буквально стисло, як банку, за 487 метрів від місця аварії "Титаніка".

Цього ж дня компанія OceanGate повідомила про загибель всіх пасажирів екскурсійної субмарини до "Титаніка".

Режисер "Титаніка" Джеймс Кемерон, який здійснив 33 занурення на затонулий лайнер, ще 11 років тому попереджав про небезпеку екскурсій на "Титанік". 23 червня він порівняв катастрофи лайнера "Титанік" та підводного апарату "Титан", який вирушив на екскурсію та зник.

25 червня Рада з безпеки на транспорті Канади розпочала власне розслідування щодо причин аварії батискафа "Титан", що прямував до затонулого "Титаніка", та щодо загибелі пасажирів субмарини.

26 червня берегова охорона США створила морську комісію з розслідування причин вибуху батискафа "Титан", почали збирати докази, зокрема, уламки з місця інциденту.