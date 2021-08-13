Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в низці областей України

Про це передає ДСНС.

"Увага! Попередження про пожежну небезпеку. 14-15 серпня у Харківській, Луганській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Київській, Рівненській, Вінницькій областях. 16 серпня у північних, центральних, Тернопільській, Хмельницькій, Харківській та Луганській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - повідомили рятувальники.

Упродовж пожежонебезпечного періоду забороняється:

- розведення багать у лісі (крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях);

- заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються з лісогосподарською метою;

- палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки.

Нагадаємо, в Україні 14-15 серпня очікується тепла погода, проте у деяких областях пройдуть дощі.

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