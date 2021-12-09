Рятувальники попередили про ожеледицю, тумани й небезпеку сходження лавин у Карпатах
Українців попередили про сніголавинну небезпеку у високогір’ї Карпат, а також ожеледицю й туман на Київщині
Про це передає пресслужба ДСНС.
За даними Укргідрометцентру, 9 грудня у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами у високогiр’ї Iвано-Франкiвської області та східної частини Закарпатської зберiгається значна снiголавинна небезпека (3-й рiвень).
У Києві та області вранці 9 грудня очікується туман, видимість 200-500 м.
Також очікується ожеледь, а на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, "жовтий").
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях", - йдеться в повідомленні.
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