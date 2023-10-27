S1mple залишив український кіберспортивний клуб NAVI

Про це йдеться у заяві клубу NAVI на сайті.

NAVI підтвердив інформацію про те, що гравець основного складу клубу Олександр s1mple Костилєв з команди CS2(Counter-Strike 2) призупинив свою кар'єру.

"Після 7 років безперервних виступів під жовто-чорним прапором основний склад клубу залишає легендарний гравець – Олександр s1mple Костилєв", - йдеться у повідомленні.

У NAVI зазначили, що вплив Костилєва на успіхи клубу, усю дисципліну CS:GO і кіберспортивну індустрію в цілому дуже складно переоцінити.

Спільно з s1mple Народжені Перемагати стали чемпіонами PGL Major Stockholm 2021(16-й турнір серії Major з Counter-Strike), успішно завершили кіберспортивне змагання Intel Grand Slam на $1 млн і регулярно виходили на п'єдестали найпрестижніших турнірів.

S1mple тричі ставав найкращим гравцем року за версією HLTV.org, а також заробив 21 медаль MVP за час участі у команді NAVI, йдеться в заяві.

Команда повідомила, що оновлений склад клубу буде відомо пізніше.

У четвер, 26 жовтня, Олександр s1mple Костилєв у своєму X(раніше twitter) повідомив про паузу в кар'єрі кіберспортсмена, тому що йому потрібно "виправити документи та подбати про інших людей житті".