S1mple залишив український кіберспортивний клуб NAVI
Олександр s1mple Костилєв залишив український кіберспортивний клуб NAVI, де був учасником основного складу
Про це йдеться у заяві клубу NAVI на сайті.
NAVI підтвердив інформацію про те, що гравець основного складу клубу Олександр s1mple Костилєв з команди CS2(Counter-Strike 2) призупинив свою кар'єру.
"Після 7 років безперервних виступів під жовто-чорним прапором основний склад клубу залишає легендарний гравець – Олександр s1mple Костилєв", - йдеться у повідомленні.
У NAVI зазначили, що вплив Костилєва на успіхи клубу, усю дисципліну CS:GO і кіберспортивну індустрію в цілому дуже складно переоцінити.
Спільно з s1mple Народжені Перемагати стали чемпіонами PGL Major Stockholm 2021(16-й турнір серії Major з Counter-Strike), успішно завершили кіберспортивне змагання Intel Grand Slam на $1 млн і регулярно виходили на п'єдестали найпрестижніших турнірів.
S1mple тричі ставав найкращим гравцем року за версією HLTV.org, а також заробив 21 медаль MVP за час участі у команді NAVI, йдеться в заяві.
Команда повідомила, що оновлений склад клубу буде відомо пізніше.
У четвер, 26 жовтня, Олександр s1mple Костилєв у своєму X(раніше twitter) повідомив про паузу в кар'єрі кіберспортсмена, тому що йому потрібно "виправити документи та подбати про інших людей житті".
- 15 жовтня очільник МОК Томас Бах оголосив, що комітет планує створити Олімпійські ігри з кіберспорту - за його словами, вони мають відповідати цінностям, які олімпіада просуває у класичному спорті.
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