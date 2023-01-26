Салат з креветками та авокадо. Рецепт
Салат з креветками та авокадо - вишукана страва середземноморської кухні. Ділимось найпростішим рецептом приготування салату в домашніх умовах
Інгредієнти (орієнтовно на дві порції):
- 50 - 100 г очищених варених креветок (до смаку)
- Одне авокадо
- Шість помідорів чері
- Одна пучка салату романо
- 10 г зелені
- Часник - один зубчик
- Одна столова ложка лимонного соку
- Сіль та мелений чорний перець (на Ваш смак)
- Три столові ложки оливкової олії
Як приготувати салат з креветками та авокадо?
- Подрібнюємо свіжу зелень (кінза, петрушка, кріп, рукола тощо)
- Вичавлюємо часник
- З'єднайте все разом і перемішуємо
- З'єднуємо в мисці салатне листя з нарізаним кубиками авокадо, помідорами чері і креветками
- Перемішуємо всі компоненти салату
- Поливаємо олією та лимонним соком, солимо і перчимо
- Розкладаємо по тарілках
Смачного!
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