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Як приготувати смачний салат з печінки в домашніх умовах
Цей салат готують з маринованих огірків і курячої печінки протягом багатьох років майже на кожне свято, та останнім часом -і в будні дні ми його куштуємо. Рецепт доволі доступний і простий, ніжний і соковитий. Смакуймо разом!
Інгредієнти для салату з печінки:
Салат
- печінка куряча - 250 г
- три курячі яйця
- одна морквина
- одна червона цибуля
- три маринованих огірки
- одна пучка петрушки
- сік лимонний - дві столові ложки
Соус
- сметана - три столові ложки
- майонез - три столові ложки
- гірчиця (зерниста) - одна чайна ложка
- один зубок часнику
- сіль (до смаку)
- перець чорний (до смаку)
Рецепт приготування салату з печінки:
- відварюємо яйця, курячу печінку та моркву
- нарізаємо цибулю дрібними кубиками
- маринуємо в лимонному соку 15 хв.
- нарізаємо огірки кубиками такого ж розміру, як і цибулю
- натираємо моркву на крупній тертці
- нарізаємо курячу печінку доволі дрібно
- відокремлюємо білки від жовтків
- білки натираємо на крупній тертці
- жовтки натираємо на дрібній терці
- для соусу змішуємо сметану, майонез, гірчицю та подрібнений часник
- солимо, перчимо
- зливаємо з цибулі та огірків рідину
- злегка віджимаємо овочі
- подрібнюємо
- на дно глибокого салатника викладаємо шар білків
- змащуємо білки соусом
- викладаємо шар моркви, подрібненої петрушки
- покриваємо соусом
- викладаємо шар огірків, шар цибулі
- покриваємо соусом
- викладаємо шар печінки
- прикриваємо салат кришкою
- ставимо його в морозилку на 20 хв.
- через 20 хв. дістаємо салатник з морозилки
- накриваємо його тарілкою
- перевертаємо
- посипати жовтками.
Смачного!
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