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Як приготувати смачний салат з печінки в домашніх умовах

9 листопада, 2023 четвер
13:36
рецепти салат з печінки

Цей салат готують з маринованих огірків і курячої печінки протягом багатьох років майже на кожне свято, та останнім часом -і в будні дні ми його куштуємо. Рецепт доволі доступний і простий, ніжний і соковитий. Смакуймо разом!

Інгредієнти для салату з печінки:

Салат

  • печінка куряча - 250 г
  • три курячі яйця
  • одна морквина
  • одна червона цибуля
  • три маринованих огірки
  • одна пучка петрушки
  • сік лимонний - дві столові ложки

Соус

  • сметана - три столові ложки
  • майонез - три столові ложки
  • гірчиця (зерниста) - одна чайна ложка
  • один зубок часнику
  • сіль (до смаку)
  • перець чорний (до смаку)

Рецепт приготування салату з печінки:

  • відварюємо яйця, курячу печінку та моркву
  • нарізаємо цибулю дрібними кубиками
  • маринуємо в лимонному соку 15 хв.
  • нарізаємо огірки кубиками такого ж розміру, як і цибулю
  • натираємо моркву на крупній тертці
  • нарізаємо курячу печінку доволі дрібно
  • відокремлюємо білки від жовтків
  • білки натираємо на крупній тертці
  • жовтки натираємо на дрібній терці
  • для соусу змішуємо сметану, майонез, гірчицю та подрібнений часник 
  • солимо, перчимо
  • зливаємо з цибулі та огірків  рідину
  • злегка віджимаємо овочі
  • подрібнюємо 
  • на дно глибокого салатника викладаємо шар білків
  • змащуємо білки соусом
  • викладаємо шар моркви, подрібненої петрушки
  • покриваємо соусом
  • викладаємо шар огірків, шар цибулі
  • покриваємо соусом
  • викладаємо шар печінки 
  • прикриваємо салат кришкою 
  • ставимо його в морозилку на 20 хв.
  • через 20 хв. дістаємо салатник з морозилки
  • накриваємо його тарілкою 
  • перевертаємо
  • посипати жовтками.

Смачного!

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