Салат з язика, який можна готувати щодня або для святкового столу

Свинячий або телячий язик вважається джерелом багатьох корисних поживних речовин, містить багато білка та заліза. В язику також є вітаміни групи В, такі як В12 та В6, що сприяють здоров’ю нервової системи та ефективному обміну речовин. Крім того, язик багатий цинком, калієм та іншими мінералами.

Тому салат з язика – це не лише смачно та ситно. Така страва буде корисною для забезпечення організму багатьма речовинами, а також це цікава альтернатива тривіальному олів’є.

Салат з язика

Інгредієнти:

язик свинячий (можна замінити на телячий) – 250 г

цибуля ріпчаста або салатна – 2 шт.

горошок консервований – ½ банки

сіль – 1/3 ч.л

оцет – 1 ст. л.

перець мелений – дрібка

перець горошком – дрібка

лавровий лист – 2-3 шт.

гриби – 200 г

рослинна олія – 2-3 ст. л.

майонез – 2 ст. л.

хліб житній – 2 скибки

Як зробити салат з язиком - покроковий рецепт приготування:

Ставимо каструлю з водою на вогонь, додаємо язик, перець горошком, лаврові листки, сіль. Варити приблизно 1,5-2 години. Потім, готовий язик потрібно очистити від плівки, залоз та нарізати соломкою. Цибулю очищуємо, нарізаємо тоненько півкільцями. Перекладаємо у миску, додаємо дрібку солі, оцет, заливаємо гарячою водою та залишаємо промаринуватися хвилин на 15-20. Потім воду потрібно буде злити, а цибулю присипати чорним перцем. Гриби шампіньйони промиваємо, нарізаємо на невеликі шматочки. Смажимо на розігрітій пательні з олією до готовності. Робимо сухарики. Для цього житній хліб потрібно нарізати широкою соломкою та просмажити до золотої скоринки на сухій пательні. У салатницю перекладаємо горошок, з якого попередньо необхідно злити зайву воду. Потім дадаємо нарізаний язик, цибулю, гриби, сухарики. Перед подачею заправляємо майонезом. Готово!

Салат з язиком та морквою по-корейськи

Інгредієнти:

язик яловичий - 500 г

спеції та сіль (за смаком)

квашений огірок - 4 шт.

морква по-корейськи – 200 г

цибуля ріпчаста - 3 шт.

рослинна олія – 2 ст. л.

майонез – 2-3 ст.

Салат з язиком. Рецепт приготування покроково:

Ставимо каструлю з водою на вогонь, додаємо язик, перець горошком, лаврові листки та сіль, варимо дві години. Перекладаємо язик в холодну воду на 10-20 хвилин, аби було легше зняти плівку. Після очистки, язик нарізаємо соломкою. Очищаємо та нарізаємо півкільцями цибулю. Квашений огірок нарізаємо тонкою соломкою. Розігріваємо сковорідку з олією, смажимо цибулю на середньому вогні до золотистого кольору. В салатницю викладаємо нарізаний язик, моркву по-корейськи, огірки та просмажену цибулю. Заправляємо салат майонезом та добре перемішуємо.

Смачного!

Фото: Скарбничка Рецептів