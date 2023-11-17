Салат з язика, який можна готувати щодня або для святкового столу
Салат з язика можна приготувати з різноманітними овочами, зеленими травами та спеціями. Така страва стане цікавим доповненням до щоденного раціону
Свинячий або телячий язик вважається джерелом багатьох корисних поживних речовин, містить багато білка та заліза. В язику також є вітаміни групи В, такі як В12 та В6, що сприяють здоров’ю нервової системи та ефективному обміну речовин. Крім того, язик багатий цинком, калієм та іншими мінералами.
Тому салат з язика – це не лише смачно та ситно. Така страва буде корисною для забезпечення організму багатьма речовинами, а також це цікава альтернатива тривіальному олів’є.
Салат з язика
Інгредієнти:
- язик свинячий (можна замінити на телячий) – 250 г
- цибуля ріпчаста або салатна – 2 шт.
- горошок консервований – ½ банки
- сіль – 1/3 ч.л
- оцет – 1 ст. л.
- перець мелений – дрібка
- перець горошком – дрібка
- лавровий лист – 2-3 шт.
- гриби – 200 г
- рослинна олія – 2-3 ст. л.
- майонез – 2 ст. л.
- хліб житній – 2 скибки
Як зробити салат з язиком - покроковий рецепт приготування:
- Ставимо каструлю з водою на вогонь, додаємо язик, перець горошком, лаврові листки, сіль. Варити приблизно 1,5-2 години. Потім, готовий язик потрібно очистити від плівки, залоз та нарізати соломкою.
- Цибулю очищуємо, нарізаємо тоненько півкільцями. Перекладаємо у миску, додаємо дрібку солі, оцет, заливаємо гарячою водою та залишаємо промаринуватися хвилин на 15-20. Потім воду потрібно буде злити, а цибулю присипати чорним перцем.
- Гриби шампіньйони промиваємо, нарізаємо на невеликі шматочки. Смажимо на розігрітій пательні з олією до готовності.
- Робимо сухарики. Для цього житній хліб потрібно нарізати широкою соломкою та просмажити до золотої скоринки на сухій пательні.
- У салатницю перекладаємо горошок, з якого попередньо необхідно злити зайву воду. Потім дадаємо нарізаний язик, цибулю, гриби, сухарики. Перед подачею заправляємо майонезом. Готово!
Салат з язиком та морквою по-корейськи
Інгредієнти:
- язик яловичий - 500 г
- спеції та сіль (за смаком)
- квашений огірок - 4 шт.
- морква по-корейськи – 200 г
- цибуля ріпчаста - 3 шт.
- рослинна олія – 2 ст. л.
- майонез – 2-3 ст.
Салат з язиком. Рецепт приготування покроково:
- Ставимо каструлю з водою на вогонь, додаємо язик, перець горошком, лаврові листки та сіль, варимо дві години. Перекладаємо язик в холодну воду на 10-20 хвилин, аби було легше зняти плівку. Після очистки, язик нарізаємо соломкою.
- Очищаємо та нарізаємо півкільцями цибулю. Квашений огірок нарізаємо тонкою соломкою.
- Розігріваємо сковорідку з олією, смажимо цибулю на середньому вогні до золотистого кольору.
- В салатницю викладаємо нарізаний язик, моркву по-корейськи, огірки та просмажену цибулю. Заправляємо салат майонезом та добре перемішуємо.
Смачного!
Фото: Скарбничка Рецептів
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