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Салати без майонезу. Прості, смачні, недорогі рецепти
Смачні, дієтичні та святкові овочеві салати без майонезу. Легкі та прості у приготуванні. Пропонуємо до Вашої уваги рецепти салатів без майонезу на будь-який смак
Швидкий салат із куркою без майонезу
Інгредієнти:
- філе однієї курячої грудки
- половина червоної цибулі
- свіжа рукола - 20 г
- чотири помідори чері
- половина столової ложки насіння гірчиці
- половина апельсину
- три столові ложки оливкової олії
- сіль та перець (за смаком)
Інструкція з приготування:
- варимо курячу грудку у підсоленій воді
- охолоджуємо
- нарізаємо на шматки розміром 2×2 см
- додаємо дрібно нарізану півкільцями цибулю, навпіл розрізані помідори, нарізаний апельсин, руколу, гірчицю, олію
- перемішуємо
- додаємо сіль та перець до смаку
- перемішуємо.
Салат без майонезу з руколою та яблуком
Інгредієнти:
- рукола - 150 г
- одне яблуко
- дві столові ложки мигдалю
- дрібка солі
- фета - 100 г
Заправка
- дві столові ложки олії
- дві столові ложки лимонного соку
- одна столова ложка цукру
Інструкція з приготування:
- миємо руколу
- просушуємо
- змішуємо олію, лимонний сік та цукор
- підсушуємо на пательні порізані шматочками горішки
- нарізаємо яблука тоненькими дольками
- змішуємо нарізану кубиками фету, яблука, руколу
- поливаємо заправкою
- перемішуємо
- присипаємо горіхами.
Овочевий салат з куркою без майонезу
Інгредієнти:
- половина пекінської капусти
- два огірки
- пів банки кукурудзи консервованої
- одна відварена куряча грудка
- одна пучка кропу
- оливкова олія для заправки
- сіль та перець (за смаком)
Інструкція з приготування:
- збираємо усі інгредієнти
- курку відварюємо
- охолоджуємо
- нарізаємо капусту та огірок
- нарізаємо курку
- зливаємо рідину з кукурудзи
- додаємо в салат
- поливаємо оливковою олією до смаку
- додаємо нарізаний кріп
- солимо
- перемішуємо.
Смачного!
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