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Салати без майонезу. Прості, смачні, недорогі рецепти

14 листопада, 2023 вiвторок
13:30
рецепти

Смачні, дієтичні та святкові овочеві салати без майонезу. Легкі та прості у приготуванні. Пропонуємо до Вашої уваги рецепти салатів без майонезу на будь-який смак

рецепт Швидкого салату з куркою

Швидкий салат із куркою без майонезу

Інгредієнти:

  • філе однієї курячої грудки
  • половина червоної цибулі
  • свіжа рукола - 20 г 
  • чотири помідори чері
  • половина столової ложки насіння гірчиці
  • половина апельсину
  • три столові ложки оливкової олії
  • сіль та перець (за смаком)

Інструкція з приготування:

  • варимо курячу грудку у підсоленій воді
  • охолоджуємо 
  • нарізаємо на шматки розміром 2×2 см
  • додаємо дрібно нарізану півкільцями цибулю, навпіл розрізані помідори, нарізаний апельсин, руколу, гірчицю, олію 
  • перемішуємо
  • додаємо сіль та перець до смаку 
  • перемішуємо.

Салат без майонезу з руколою та яблуком

Інгредієнти:

  • рукола - 150 г  
  • одне яблуко
  • дві столові ложки мигдалю
  • дрібка солі 
  • фета - 100 г 

Заправка

  • дві столові ложки олії
  • дві столові ложки лимонного соку
  • одна столова ложка цукру

Інструкція з приготування:

  • миємо руколу 
  • просушуємо
  • змішуємо олію, лимонний сік та цукор
  • підсушуємо на пательні порізані шматочками горішки 
  • нарізаємо яблука тоненькими дольками
  • змішуємо нарізану кубиками фету, яблука, руколу
  • поливаємо заправкою
  • перемішуємо
  • присипаємо горіхами.

Овочевий салат з куркою без майонезу 

Інгредієнти:

  • половина пекінської капусти
  • два огірки 
  • пів банки кукурудзи консервованої 
  • одна відварена куряча грудка
  • одна пучка кропу 
  • оливкова олія для заправки
  • сіль та перець (за смаком)

Інструкція з приготування:

  • збираємо усі інгредієнти
  • курку відварюємо 
  • охолоджуємо 
  • нарізаємо капусту та огірок
  • нарізаємо курку
  • зливаємо рідину з кукурудзи 
  • додаємо в салат
  • поливаємо оливковою олією до смаку
  • додаємо нарізаний кріп
  • солимо
  • перемішуємо.

Смачного!

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