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Салати з моркви: вареної, сирої та по-корейськи

9 листопада, 2023 четвер
17:45
рецепти салат із моркви

Салати з моркви добре насичують організм та приносять користь для здоров’я людини. Пропонуємо кілька варіацій смачних салатів з моркви для всієї родини. Це незамінна страва як в будні, так і у святкові дні, поживна, смачна, низькокалорійна

Салат з морквою по-корейські

Інгредієнти для салату з моркви по-корейськи:

  • морква - 1 кг
  • цукор - три столові ложки
  • сіль - одна чайна ложка 
  • перець чорний мелений - одна чайна ложка
  • соняшникова олія - 100 мл
  • одна головка часнику
  • дрібка меленого коріандру

Простий рецепт приготування моркви по-корейськи:

  • подрібнюємо моркву на спеціальній тертці 
  • очищаємо зубчики часнику 
  • дрібно нарізаємо їх ножем
  • наливаємо на розпечену сковороду порцію соняшникової олії
  • трохи підігріваємо та викладаємо подрібнений часник
  • відразу знімаємо сковороду з вогню
  • за цей час часник встигне повністю розкрити свій пікантний аромат та смак, і не встигне засмажитися
  • викладаємо натерту моркву в глибоку ємність
  • посипаємо сіллю та цукром
  • додаємо інші спеції 
  • перемішуємо
  • поливаємо моркву теплою рослинною олією з часником 
  • додаємо оцет
  • перемішуємо всі компоненти
  • накриваємо приготовану моркву по-корейські кришкою 
  • відправляємо в холодильник
  • витримуємо кілька годин.

Салат з вареної моркви та сиру

Інгредієнти для салату з вареної моркви:

  • чотири варені яйця
  • три зубчики часнику
  • три варені моркви
  • сир — 100 г
  • зелений горошок — одна банка
  • майонез, зелень (за смаком).

Спосіб приготування салату з вареної моркви:

  • відварюємо яйця, моркву 
  • натираємо відварену моркву на крупній тертці
  • нарізаємо яйця маленькими кубиками
  • натираємо сир на крупній тертці
  • висипаємо в салатик банку зеленого горошку 
  • нарізаємо зелену цибулю
  • додаємо пару ложок майонезу 
  • натираємо часник на дрібній тертці
  • перемішуємо всі компоненти разом.

Салат з сирої моркви та яблук

Інгредієнти для салату з сирої моркви:

  • яблука - 600 г
  • морква - 400 г
  • очищені волоські горіхи  - 200 г

Покроковий рецепт приготування:

  • ділимо яблуко навпіл
  • вирізаємо серцевину
  • чистимо від шкірки
  • ріжемо очищені яблука дрібними невеличкими кубиками
  • ріжемо моркву й натираємо на тертці
  • подрібнюємо волоські горіхи 
  • змішуємо всі інгредієнти
  • заправляємо майонезом салат із сирої моркви і яблук
  • при подачі прикрашаємо зеленню.

Смачного!

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