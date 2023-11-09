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Салати з моркви: вареної, сирої та по-корейськи
Салати з моркви добре насичують організм та приносять користь для здоров’я людини. Пропонуємо кілька варіацій смачних салатів з моркви для всієї родини. Це незамінна страва як в будні, так і у святкові дні, поживна, смачна, низькокалорійна
Салат з морквою по-корейські
Інгредієнти для салату з моркви по-корейськи:
- морква - 1 кг
- цукор - три столові ложки
- сіль - одна чайна ложка
- перець чорний мелений - одна чайна ложка
- соняшникова олія - 100 мл
- одна головка часнику
- дрібка меленого коріандру
Простий рецепт приготування моркви по-корейськи:
- подрібнюємо моркву на спеціальній тертці
- очищаємо зубчики часнику
- дрібно нарізаємо їх ножем
- наливаємо на розпечену сковороду порцію соняшникової олії
- трохи підігріваємо та викладаємо подрібнений часник
- відразу знімаємо сковороду з вогню
- за цей час часник встигне повністю розкрити свій пікантний аромат та смак, і не встигне засмажитися
- викладаємо натерту моркву в глибоку ємність
- посипаємо сіллю та цукром
- додаємо інші спеції
- перемішуємо
- поливаємо моркву теплою рослинною олією з часником
- додаємо оцет
- перемішуємо всі компоненти
- накриваємо приготовану моркву по-корейські кришкою
- відправляємо в холодильник
- витримуємо кілька годин.
Салат з вареної моркви та сиру
Інгредієнти для салату з вареної моркви:
- чотири варені яйця
- три зубчики часнику
- три варені моркви
- сир — 100 г
- зелений горошок — одна банка
- майонез, зелень (за смаком).
Спосіб приготування салату з вареної моркви:
- відварюємо яйця, моркву
- натираємо відварену моркву на крупній тертці
- нарізаємо яйця маленькими кубиками
- натираємо сир на крупній тертці
- висипаємо в салатик банку зеленого горошку
- нарізаємо зелену цибулю
- додаємо пару ложок майонезу
- натираємо часник на дрібній тертці
- перемішуємо всі компоненти разом.
Салат з сирої моркви та яблук
Інгредієнти для салату з сирої моркви:
- яблука - 600 г
- морква - 400 г
- очищені волоські горіхи - 200 г
Покроковий рецепт приготування:
- ділимо яблуко навпіл
- вирізаємо серцевину
- чистимо від шкірки
- ріжемо очищені яблука дрібними невеличкими кубиками
- ріжемо моркву й натираємо на тертці
- подрібнюємо волоські горіхи
- змішуємо всі інгредієнти
- заправляємо майонезом салат із сирої моркви і яблук
- при подачі прикрашаємо зеленню.
Смачного!
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