Сам факт застосування ядерної зброї має бути розцінений як оголошення війни НАТО, - Огризко

Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Він прокоментував резолюцію, яку підготували два сенатори США, яка прирівнює використання будь-якої ядерної зброї чи знищення ядерного об'єкта на території України як напад на НАТО.

"Є один момент, на який я звернув увагу. Там йдеться, що всі ці заходи будуть застосовані щодо РФ, коли радіоактивна хмара опиниться на території країни НАТО. А якщо вони підірвуть атомну станцію і вітер буде йти в бік самої Росії? Це так само матиме жахливі наслідки для території України та нашого населення. Тоді виходить, що НАТО не треба нічого робити", - зазначив Огризко.

На його думку, це цинізм вищої проби.

"Сам факт застосування ядерної зброї - це вже кримінал найвищого ґатунку. Якщо застосовується ядерна зброя чи вчиняється теракт на атомній станції - це вже оголошення війни. Я б дуже радив, якщо ця резолюція пройде перше читання, щоб у неї внесли певні зміни - щоб цей факт уже розглядався як напад на країну НАТО. Чи це відбудеться гіпотетично в Україні, чи Лукашенко захоче випробовувати на території Білорусі не має жодного значення. Сам факт застосування ядерної зброї має бути розцінений як оголошення війни НАТО", - підсумував ексміністр.