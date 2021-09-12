Саме по собі залучення США до врегулювання на Донбасі нічого не дасть. В Придністров'ї це не допомогло, - Володимир Огризко
Аби Сполучені Штати Америки були ефективно задіяні до тиску на Росію з метою виведення її військ з території ОРДЛО лише одного приєднання Білого дому до переговорного процесу буде не достатньо
Про це відомий український дипломат, ексміністр закордонних справ Володимир Огризко заявив в етері програми "Студія Захід" з Антоном Борковським на Еспресо.TV.
"Придністровське врегулювання - США там присутні. Там також присутній Європейський Союз як інституція. Там присутні Україна, Росія, Молдова і Придністров'я. Формат начебто всеохоплюючий, попри те абсолютно не дієвий. Чому? Тому що цей формат, як і всі інші формати врегулювання, скажімо, в Грузії, поки що не передбачає політичної волі західних партнерів покарати Російську Федерацію", - пояснив він.
"Уявімо собі, що Нормандський формат зазнав певних змін і США там так само з'явилися. Прекрасно. Тільки от, чому в Придністровському варіанті це нічого не дає для врегулювання? Чому це має статись чимось абсолютно новим в ситуації з українським Донбасом? Я в це, чесно кажучи, не дуже вірю. Якщо американці мали б на меті швидкі і конкретні кроки в цьому напрямку, ось тоді ситуацію можна робити і без без будь-яких змін до Нормандського формату. Я не вважаю, що кількість учасників визначає результативність", - додав дипломат.
На думку Володимира Огризка, результативність перемовин визначається "практичною роботою кожної делегації для досягнення того чи іншого результату".
Й тут має бути насамперед політична воля.
"Якщо така політична воля буде у наших партнерів, а саме у американців, німців, і французів, то, повірте, Путін не матиме куди діватися. Він сьогодні у тій ситуації, коли він залежний від Заходу, а не Захід від нього", - наголосив ексміністр.
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