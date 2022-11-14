Про це Gazeta.ua розповів дипломат, голова правління Фонду "Майдан закордонних справ" Олег Бєлоколос.

"Нам не треба перебільшувати вплив таких міжнародних заходів на перебіг подій у світі. Там будуть рішення рекомендаційного характеру. Для нас було би непогано, якби на цьому саміті ми побачили поглиблення міжнародної ізоляції Росії. Це було б одночасно і підтвердженням міжнародної підтримки України у війні", – сказав Бєлоколос.

Києву важлива не лише політична підтримка, а й економічна, додає дипломат.

"Країни НАТО і ЄС уже запровадили багато санкцій щодо Росії. Але ми хотіли би, щоби до цих обмежень приєдналися такі країни як Китай та Індія. Бо наразі вони хочуть скористатися війною і задешево отримувати енергоносії та іншу сировину з РФ. Це дуже недалекоглядно, і цим підриваються засади міжнародного права. Фактично вони фінансують путінський режим", – додає Бєлоколос.

Росія намагатиметься й надалі бити по енергетичній інфраструктурі, тому важливо застерегти інші країни від продажу окупантам озброєння.

"Політика Кремля залежить не від рішень міжнародних самітів, а від тих ресурсів, які є у Путіна. Тому нам була би дуже важлива підтримка країн світу щодо заборони постачання агресору озброєння", – каже Бєлоколос.

Саміт G20 пройде 15-16 листопада на Балі (Індонезія).

Президент РФ Володимир Путін не відвідає саміт G20, російську делегацію на Балі очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

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