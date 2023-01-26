Саміт Україна – ЄС має стати самітом нашого європейського майбутнього: Порошенко про підсумки візиту до Брюсселя
Саміт Україна – ЄС, який відбудеться 3 лютого, має стати самітом єдності
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