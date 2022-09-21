Санду скликала радбез Молдови через ризики у зв'язку з мобілізацією у РФ

Про це повідомило видання Newsmaker з посиланням на заяву Санду.

"Ризики високі й нам необхідно вжити заходів для підвищення стійкості країни", - зазначила Санду.

На засіданні Вищої ради безпеки планується обговорити небезпеку, спричинену оголошеною у Росії мобілізацією.

"Ми завжди обговорюємо і зовнішню, і внутрішню ситуацію, але я не думаю, що напруженість у країні становить велику небезпеку на цей момент", - наголосила вона, маючи на увазі оголошені партією "Шор" протести.

За словами Санду, вона прибула на Генасамблею ООН, зокрема, для того, щоб розповісти про тривоги Молдови.

"Я тут, щоби поговорити про проблеми, з якими ми стикаємося. Молдова - мирна країна, як і всі її громадяни, незалежно від того, якою мовою вони говорять. Я закликаю весь світ докласти зусиль, щоб зупинити цю війну", - заявила вона.

Санду розповіла, що обговорила питання безпеки також із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Генеральний секретар наголосив, що з повагою ставиться до нашого нейтралітету. Але, як і решта, ми розуміємо, що ризики високі", - додала вона.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про мобілізацію ознакою слабкості та провалу.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною.

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