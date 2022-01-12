Санкції є єдиною мовою, яку розуміє Путін, - МЗС Польщі

Про це в ефірі Польського радіо.

"Якщо вести переговори, то це потрібно робити рішуче… Якщо Росія не відмовиться від своїх агресивних дій, то санкції повинні продовжуватися і посилюватися. Це єдина мова, яку розуміє Путін", - зауважив Яблонський.

За його словами, зараз на Заході з’являтимуться думки, мовляв, Росію потрібно вислухати, зрозуміти її позицію. Проте, поки РФ не перестане порушувати міжнародне право й не відмовиться від окупації частини України, її не можна визнавати раціональним партнером.

Яблонський зазначив, що ключовим для Заходу є виконання зобов’язань, які стосуються солідарності з Україною.

"Україна з 2014 року, де-факто вже вісім років, перебуває у стані війни. Навіть якщо вона менш інтенсивна, ніж у 2014 році, там все ще відбуваються зіткнення, гинуть люди. Якщо ми зобов’язалися, що підтримуватимемо і гарантуватимемо незалежність України, то не можемо зараз відмовлятися від цих зобов’язань лише тому, що Путін нас чимось полякав", - сказав заступник глави МЗС Польщі.

Він вважає, що такі зобов’язання з боку Заходу є найважливішим питанням, і Польща та інші країни Центрально-Східної Європи сподіваються, що їх буде дотримано.



