Санкції є єдиною мовою, яку розуміє Путін, - МЗС Польщі
Заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський заявив, що країни Заходу повинні рішуче проводити переговори з Росією і при цьому бути готовими до посилення санкцій
Про це в ефірі Польського радіо.
"Якщо вести переговори, то це потрібно робити рішуче… Якщо Росія не відмовиться від своїх агресивних дій, то санкції повинні продовжуватися і посилюватися. Це єдина мова, яку розуміє Путін", - зауважив Яблонський.
За його словами, зараз на Заході з’являтимуться думки, мовляв, Росію потрібно вислухати, зрозуміти її позицію. Проте, поки РФ не перестане порушувати міжнародне право й не відмовиться від окупації частини України, її не можна визнавати раціональним партнером.
Яблонський зазначив, що ключовим для Заходу є виконання зобов’язань, які стосуються солідарності з Україною.
"Україна з 2014 року, де-факто вже вісім років, перебуває у стані війни. Навіть якщо вона менш інтенсивна, ніж у 2014 році, там все ще відбуваються зіткнення, гинуть люди. Якщо ми зобов’язалися, що підтримуватимемо і гарантуватимемо незалежність України, то не можемо зараз відмовлятися від цих зобов’язань лише тому, що Путін нас чимось полякав", - сказав заступник глави МЗС Польщі.
Він вважає, що такі зобов’язання з боку Заходу є найважливішим питанням, і Польща та інші країни Центрально-Східної Європи сподіваються, що їх буде дотримано.
- Нагадаємо, раніше очільник Комітету з розвідки у Палаті представників Адам Шифф зазначив, що вторгнення РФ до України можуть стримати тільки "небачені санкції".
- Шифф заявив, що повномасштабне вторгнення РФ на територію України спричинить наближення Північноатлантичного альянсу до кордонів РФ.
- Також Велика Британія попередила Кремль про роботу над санкціями, спрямованими проти фінансового сектора Російської Федерації, якщо вона вторгнеться в Україну.
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