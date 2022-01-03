Вторгнення РФ до України можуть стримати тільки "небачені санкції", - Конгрес США
Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що попередити вторгнення Росії на територію України можуть тільки жорсткі санкції
Про це пише The Guardian.
"Я думаю, що для того, щоб стримати те, що здається дуже вірогідним російським вторгненням в Україну, знову знадобляться величезні санкції проти Росії. І я вважаю, що наші союзники повинні бути переконані в цьому. Росія має зрозуміти, що ми в цьому єдині", - зазначив Адам Шифф.
На запитання, чи можуть переговори президентів РФ і США Володимира Путіна та Джо Байдена запобігти подальшому вторгненню, він відповів: "Боюся, що Путін дуже ймовірно вторгнеться".
"Я досі, чесно кажучи, не розумію повної мотивації, чому він зараз це робить, але він, безумовно, має намір до цього, якщо ми не зможемо переконати його в іншому. І я думаю, що ніщо інше, ніж рівень санкцій, якого Росія ніколи не бачила, не втримає його, і це саме те, що нам потрібно зробити з нашими союзниками", - зауважив голова комітету з розвідки.
- Нагадаємо, раніше Джо Байден заявив, що США та її союзники дадуть рішучу відповідь на вторгнення РФ до України
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 30.56Продаж 31.1
- Актуальне
- Важливе