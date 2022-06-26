Про це написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм.

"Саміт G7 має відреагувати на російські удари по Києву. Санкції мають бути агресивнішими. Ембарго на експорт золота - це добре, але потрібне газове ембарго у новому санкційному пакеті ЄС", – вказав він.

Крім того, на думку Єрмака, в якості реакції на такі масивні обстріли України, зокрема, Києва, самміт має запровадити військові конвої для розблокування українського експорту по морю та визнати Росію спонсором тероризму.

"Відповідь на продовольчу кризу - військові конвої для розблокування наших портів. Визнання росії країною-спонсором тероризму дуже необхідне", – написав Єрмак.

Більше важкого озброєння для України - це шлях до перемоги над ворогом, який розуміє лише силу, підкреслив він.

Нагадаємо, вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи, постраждали щонайменше чотири людини.

Пізніше стало відомо, що сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Київською областю, уламки впали та околицях одного із сіл.

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