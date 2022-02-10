Санкції проти компаній і пов'язаних із урядом осіб: Британія схвалила закон на випадок нового нападу РФ на Україну

Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.



"Цей закон створює основу для найсильнішого режиму санкцій, який Велика Британія мала проти Росії. Це означає, що Велика Британія тепер може ввести санкції проти російських компаній і фізичних осіб у широкому діапазоні економічних і стратегічно значущих секторів, таких як хімічна, оборонна, добувна, ІКТ та фінансова індустрії", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі додають, що вводити санкції уряд тепер зможе не лише проти тих, хто безпосередньо пов'язаний з дестабілізацією України, а і проти структур і осіб, які пов'язані з російським урядом. Зокрема, проти підприємств, які мають економічне та стратегічне значення для уряду РФ, а також їхніх власників, директорів та довірених осіб.



Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала Росію до деескалації та дипломатичного шляху для вирішення збройного конфлікту на Сході України.



"Якщо Росія буде продовжувати свою агресію щодо України, Велика Британія та її партнери без вагань діятимуть", - наголосила Трасс.



Як повідомлялося раніше, 10 лютого під час візиту до Росії Ліз Трасс закликала Москву відмовитися від риторики холодної війни та попередила, що нове російське вторгнення в Україну буде мати "катастрофічні" наслідки.

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