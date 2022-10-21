Про це повідомила пресслужба Зеленського в телеграмі.

"Ми обговорили ситуацію на передовій, підготовку України до зими та необхідність відбудови енергетичної інфраструктури, яка зазнала руйнувань, посилення санкцій проти країни-агресора, першочергові потреби Збройних Сил. Важливо, щоб Україна отримала системи ППО у необхідній кількості для створення "повітряного щита", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що на зустріч із Зеленським до Києва прибули члени Палати представників Конгресу США Майк Тернер, Джеймс Хаймс та Ерік Сволвел.

"Це сміливий крок, який свідчить про потужну двопалатну та двопартійну підтримку України. І підтверджує, що Сполучені Штати – наш стратегічний партнер", - додав Зеленський.

19 жовтня лідер Республіканської партії палати представників Кевін Маккарті заявив, що республіканці готові відмовитися від допомоги США Україні наступного року, якщо вони здобудуть перемогу в проміжних виборах у Штатах. "Я думаю, що люди сидітимуть у рецесії, і вони не збираються виписувати Україні порожній чек. Вони просто не зроблять цього", - заявив він.

Пізніше представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбізаявив, що США й надалі надаватимуть військову та фінансову підтримку Україні, незалежно від того, якими будуть результати виборів.

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